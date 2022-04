Mulher de Ricardo Pereira celebra 41 anos do ator com dedicatória

Francisca Pereira assinalou publicamente mais um aniversário do marido, Ricardo Pereira, com uma publicação nas redes sociais.

O ator completa esta segunda-feira 41 anos e, para celebrar a data, a empresária partilhou no Instagram uma fotografia do casal, juntamente com uma dedicatória na qual sublinhou que é o “sentido e rumo da vida dos quatro”.

“Parabéns grande amor da minha vida! És o sentido e o rumo da vida de nós os quatro, obrigada por cuidares de nós, nos amares como ninguém e de seres esse Homem maravilhoso que toda a gente admira e adora! É o teu dia! Amo-te é pouco”, lê-se na publicação.

Recorde-se que Ricardo e Francisca Pereira estão casados há nove anos e já têm três filhos em comum: Vicente, de oito anos, Francisca, de seis, e Julieta, de três.