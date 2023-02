Mulher do ator Tiago Castro apresenta série “À Procura do True Power”

A mulher do ator Tiago Castro apresentou nos Cinemas Colombo NOS a antestreia do série “À Procura do True Power”, um conceito que já está a fazer a diferença na vida dos doentes oncológicos.

Sobrevivente oncológica e autora do projeto pioneiro “Cancro com Humor”, como escritora, Marine Antunes, mulher do ator Tiago Castro – o “Crómio” dos “Morangos com Açúcar” -, lançou três livros: “Cancro com humor” (1 e 2) e “Manual para descomplicar o cancro”.

Agora, regressa com “À procura do True Power”, um programa que fala de cancro, sem medo, e que não admite que seja ele a personagem principal.

Os protagonistas neste programa são os convidados, pessoas diagnosticadas com cancro que mostram a sua personalidade e forma leve de estar na vida, partilhando a sua rotina e realidade.

“À Procura do True Power” é um programa irreverente, pintado com um toque de humor. A ideia de ser “True Power” é promover a vida e não a doença, mostrando que é possível ser feliz no caos.