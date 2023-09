Mulher que foi vista com Neymar já seria sua amante há meses, avança imprensa espanhola

Neymar foi apanhado na discoteca na companhia de duas mulheres. Segundo a imprensa espanhola, uma deles já era sua amante há meses.

Neymar está envolvido em nova polémica. Há duas semanas, foram captadas imagens do jogador brasileiro numa discoteca, na qual aparece próximo e cúmplice de duas mulheres.

No programa espanhol “Amor y Fuego”, o “paparazzi” Jordi Martin revelou que uma das mulheres com quem o futebolista foi visto é a modelo Carola Díaz, amiga próxima da cantora argentina Tini.

Jordi Martin afirmou ainda que o envolvimento entre ambos já dura há vários meses e tem decorrido “nas costas de Bruna” (Biancardi, a namorada). “A Carola viajou várias vezes para Paris no último ano para ver o Neymar, ela estava lá no aniversário dele”, contou ainda.

Da parte do brasileiro, o silêncio ainda se mantém. Contudo, Bruna Biancardi, a namorada, já reagiu e mostrou-se “dececionada”. “Estou ciente do ocorrido e, mais uma vez, dececionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento”, disse à Imprensa.