Mulher de Ricardo Pereira assinala aniversário da filha mais nova

Francisca Pereira, mulher do ator Ricardo Pereira, assinalou publicamente o quarto aniversário da filha mais nova do casal, Julieta, com um testemunho repleto de amor.

A companheira do ator que integra a novela “Amor, Amor” (SIC) confessou estar rendida à pequena aniversariante e “menina dos olhos de jabuticaba” que mudou a sua vida como um furacão.

“Parabéns, meu pequeno grande amor. Quatro anos! Menina dos olhos jabuticaba que vive no mundo da fantasia. Veio como um furacão para as nossas vidas, divertida e sempre em festa!” elogiou.

A empresária garantiu ter sido apanhada de surpresa com o amor dos três filhos. “Quando temos o primeiro filho achamos que já não vai haver espaço para amar mais ninguém tal é a imensidão do amor que sentimos e aí vem o segundo e temos a certeza que podemos amar infinitamente, mas quando vem o terceiro a palavra amor ganha um poder imensurável, somos inundados pelo poder desta palavra tão pequena mas, para mim, a mais gigante do Mundo”, prosseguiu.

Seguiram-se os agradecimentos ao companheiro, Ricardo Pereira: “Obrigada, meu Kenli [Ricardo Pereira], por me teres dado estes filhos mágicos, por estares de mão dada comigo a fazer este caminho lindo! Parabéns a nós também! E a minha Peppa, senhora dona de um pedaço do meu coração, minha sombrinha, meu clone, mini eu, espero que ela seja sempre esta menina feliz! No que depender de nós vai ser sim!”

Francisca e Ricardo Pereira também são pais de Vicente e Francisca. Lembre-se que o casal oficializou a relação em julho de 2010.