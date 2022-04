Mulher de Rui Patrício revela que guarda-redes está “bem”

Vera Patrício, mulher do guarda-redes Rui Patrício, revelou, esta terça-feira, 16 de março, que o marido, o internacional português, está “bem” e “vai recuperar rápido”.

O guardião da equipa inglesa teve de sair de maca do jogo, desta segunda-feira, com o Liverpool, depois de ter chocado com um colega de equipa. Agora, a mulher de Rui Patrício fez questão de atualizar o estado de saúde do atleta.

“Obrigada por todas as mensagens, amor e apoio que estamos a receber. Não tenho palavras. O Rui está bem e vai recuperar rápido”, escreveu Vera Patrício no Instastories, ferramenta do Instagram.

No final do encontro, o treinador do Wolverhampton, Nuno Espírito Santos, também já tinha assegurado que o jogador estava consciente.

“O Rui está bem e consciente. Lembra-se do que aconteceu e o médico disse que está tudo bem. Todas estas situações com embates na cabeça deixam-nos muito preocupados, mas o Rui vai recuperar. Está tudo bem”, explicou o técnico.

Lembre-se que Vera e Rui Patrício têm em comum dois filhos, Pedro e Eva.