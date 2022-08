Multas, reboques, bloqueios, chumbos e assalto: a semana atribulada de Diana Nicolau

Diana Nicolau confessou ter vivido uma semana complicada com multas, reboques, bloqueios, chumbos e até um assalto à sua autocaravana.

No espaço de um ano, a atriz comprou a autocaravana, foi adquirindo peças e transformando a viatura para deixar a sua casa e mudar-se de forma definitiva. Contudo, as coisas não correram bem nesta última semana.

“A última semana foi das mais desafiantes para a Lorenza [viatura]. Cada dia uma surpresa. Teve direito a tudo: multas, reboques, bloqueios, chumbos, e culminou com um assalto. No fim da semana já não sentia nada, estava dormente e cansada”, confessou.

“Levei uns dias a reagir e a interiorizar que é só uma carrinha e que coisas são só coisas, e a superar o sentimento de invasão do único espaço que tenho e onde espero sentir-me segura. Foi para isso que a criei, para ser um ninho para onde possa escapar quando for preciso. Ainda acredito que isso seja possível, não vou desistir dela”, prosseguiu.

“Dizem os crentes que muita partilha e alegria da minha parte gerou invejas, mau-olhado, encostos e sei lá o quê. Continuo a acreditar que estou num mercúrio retrógrado sem fim, mas que vai passar em breve”, desabafou.

A artista contou que já começou a limpar a carrinha depois do assalto: “Meti mãos à obra, voltei à Lorenza e limpei-a de uma ponta à outra. Quem lá entrou deixou-a nojenta e levou o que quis. Vou sentir falta do meu ukulele e de um caderno que tinha com muitas canções que escrevi”.

“Talvez agora por uns tempos a Lorenza vai sair de cena para afastar bruxedos e más energias. Quanto ao vídeo que ia editar de todo o processo, sinto-me demasiado invadida nos últimos tempos, preciso de guardar coisas só para mim. Olhos no futuro e não no passado”, rematou.