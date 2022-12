Sete detalhes e uma promessa de Ivana Knöll, a adepta sexy da Croácia

Ivana Knöll é uma adepta atenta da seleção da Croácia, aproveita para divulgar a coleção de biquínis e já prometeu que se a sua equipa chegar à final – o que se decide esta terça-feira, 13 de dezembro – se vai despir mais.

A influenciadora digital, de 30 anos, tem dado que falar por estar a assistir aos jogos em trajes curtos num país como Catar que não permite por lei que as mulheres locais se vistam de tal forma.

Porém, a adepta já afirmou que se a sua seleção chegar à final se vai despir ainda mais, de acordo com a informação avançada pela Imprensa internacional.

Uma decisão que acontecerá esta terça-feira, 13 de dezembro, consoante a vitória ou derrota da Croácia frente à Argentina, jogo que será exibido na RTP1 e na Sport TV às 19.00 horas.

A empresária, que reside em Miami, nos Estados Unidos da América, tem a própria coleção de biquínis e no currículo conta com o título de Miss Croácia. Nas redes sociais, as fotografias nos estádios a apoiar a Croácia e as danças da moda são uma regularidade.

Contudo, não só nas redes sociais, Ivana Knöll faz sucesso. Nas ruas de Doha, no Catar, a influenciadora digital também é constantemente abordada por vários adeptos, tal como mostrou no InstaStories.

De notar que, em novembro de 2015, a empresária esteve em Portugal e aproveitou para visitar vários locais turísticos como o Castelo de S. Jorge, Torre de Belém, Oceanário e o Mosteiro dos Jerónimos, como namorado, na altura.