Músico brasileiro MC Kevin morre após cair de 11.º andar

O músico brasileiro MC Kevin morreu neste domingo depois de ter caído de um 11.º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h15 para resgatar o “funkeiro”, de 23 anos, que foi levado para o Hospital Miguel Couto na Gávea, Zona Sul, onde foi confirmado que acabou por perder a vida.

“Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou. Vai com deus menino, eu sempre vou te amar”, disse a mulher, Deolane Bezerra, no perfil de Instagram.

MC Kevin caiu da varanda de um 11.º andar de um prédio na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro e as circunstâncias ainda estão a ser investigadas.

Outros famosos já reagiram à morte de MC Kevin, entre eles o futebolista do Paris Saint-Germain, Neymar.