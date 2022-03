Músico Diogo Clemente recupera da operação à coluna

Poucos dias depois de ter sido operado à coluna, Diogo Clemente já conseguiu sair de casa e movimentar-se sem problemas.

Ainda em plena recuperação, o pai dos filhos da cantora Carolina Deslandes mostra-se em boa forma. Diogo Clemente foi operado à coluna há poucos dias, mas já se consegue sentar sem grandes dores.

“Sai a almoçar fora. Sentei-me numa janela e fui recebendo amor aos bocadinhos. Até me cantaram, e bem”, escreveu o também compositor no perfil de Instagram.

“Mas senti de facto que estas palmas são para todas as pessoas que me dão boa energia e acima de tudo os meus amigos e família que acompanham estes dias. Com o coração quente tudo se ergue. Melhor todos os dias. Fuego”, rematou Diogo Clemente.