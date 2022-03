Músico Miguel Cristovinho parte para a Polónia para ajudar refugiados

O músico Miguel Cristovinho partiu na manhã deste domingo para a Polónia, onde vai ajudar os refugiados da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A caminho da Polónia. O vocalista dos D.A.M.A Miguel Cristovinho e um grupo de amigos partiram na manhã deste domingo de Lisboa para ir em auxílio dos refugiados de guerra.

“Amigos, aqui vamos nós. seis miúdos com boa vontade e duas carrinhas cheias de roupa, comida, produtos de bebé e material farmacêutico”, começou por referir nas redes sociais.

“O destino é Polónia e esta viagem vamos fazê-la por nós e por todos vocês que gostariam de ir também mas não podem. Vamos em contacto com a CML e com a Embaixada da Ucrânia com o objetivo de, na vinda, trazer refugiados para o nosso país”.

“Obrigado à @escolaavemaria e a todos os pais que em 48 horas se mobilizaram para juntar todos estes mantimentos, e um enorme obrigado a todos os nossos familiares e amigos que nestes últimos dias nos ajudaram a angariar fundos para esta viagem”, acrescentou.

“Foi com muita tristeza que esta semana assisti a repetidas respostas negativas por parte de empresas que, por não haver qualquer receita ou publicidade em troca, se mostraram desinteressadas em ajudar-nos nesta causa. Nem tudo na vida é lucro”, acusou.

“Felizmente, o poder das pessoas, da união e da partilha serão sempre o verdadeiro tesouro. Vamos dando sinais de vida por aqui”, rematou Miguel Cristovinho.