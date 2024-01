Na Baía, ator Pedro Sousa faz pintura de guerreiro no braço

O ator Pedro Sousa viajou para a Baía, no Brasil, e fez uma pintura de um guerreiro no braço direito.

Depois das gravações de “Queridos Papás”, novela da TVI, Pedro Sousa entrou de férias e aproveitou para fazer uma das suas atividades preferidas: viajar pelo mundo.

Desta vez, o ator elegeu a Baía, no Brasil, para um período de descanso.

“Depois da visita à reserva indígena de Pataxó, da consagração do rapé, do banho de ervas medicinais e da cerimónia do AWÊ, já posso desejar um bom ano a todos. Feliz 2024!”, disse o intérprete nas redes sociais.

“Para os mais curiosos, o significado da pintura que tenho no braço é ‘Guerreiro da Luz’ e é o/a indígena que a escolhe consoante a energia da pessoa”, explicou o ator.

Tiago Teotónio Pereira, colega de Pedro Sousa em “Queridos Papás”, comentou: “Lindíssima pintura, parabéns ao/á indígena que escolheu. E quem escolhe o penteado?”, brincou.