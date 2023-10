Na banheira: Raquel Tavares partilha fotografias ousadas em viagem pelo México

A passar férias em Cancún, no México, Raquel Tavares utilizou as redes sociais para partilhar algumas fotografias ousadas na banheira do hotel.

Raquel Tavares viajou até Cancún, no México, com uma amiga. Nas redes sociais, a fadista e apresentadora da SIC tem partilhado vários momentos divertidos das férias e encantado os seguidores com as paisagens paradisíacas.

Esta segunda-feira, 9 de outubro, partilhou algumas fotografias ousadas na banheira, na qual surge totalmente nua e escreveu: “Tomar um banho de imersão, aproveitar o tempo e o espaço, ler um livro de rajada, e dormir… A idade traz coisas maravilhosas”.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Que gata”, “Deusa. Sempre linda”, “Como pode ser tão linda assim?” e “Oh que linda” são alguns dos exemplos.

“A imagem fala por si. Assim têm sido os dias por terras mexicanas!”, escreveu Raquel Tavares numa outra publicação, em que mostrava-se animada a dançar.