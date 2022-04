Na Madeira de férias, Rita Pereira confunde a “lua” com luzes do estádio e fãs brincam

É a notícia viral nas redes sociais neste sábado: de férias na Madeira, Rita Pereira confundiu a lua com as luzes do estádio do Nacional. Foram os seguidores a chamar a atenção.

Rita Pereira está de férias na Madeira, na companhia do namorado, Guillaume Lalung e do filho, Lonô. A atriz e o produtor musical instalaram-se no hotel Savoy Palace, com vista privilegiada para o Funchal e as temperaturas amenas levaram a também apresentadora da TVI a por o biquíni e a mergulhar na piscina.

Foi já dentro de água e com o Funchal sob pano de fundo que Rita Pereira, à noite, reparou nas luzes da cidade, entre as quais uma se destacava: “À falta do sol, tenho a lua”, escreveu a intérprete no perfil de Instagram, numa imagem elogiada pela amiga Gisela João, presidente do júri do programa “All Together Now”.

Mas a luz à qual Rita Pereira fazia referência não era propriamente a lua, mas vinha da zona da Choupana, onde está instalado o estádio do Nacional e que, aquela hora, jogava em casa com o Marítimo, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, que acabou 1-2.

“Não é a lua, são os holofotes do estádio da Choupana onde se joga o CD Nacional x CS Marítimo”, referiu um seguidor. “Isso é a Choupana”, alertou outro.

Impávida e serena, Rita Pereira continuou a aproveitar a temperatura amena da Madeira que, na semana passada, já tinha seduzido outra famosa: Carolina Patrocínio.