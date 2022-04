Na reta final da gravidez, Catarina Gouveia arrasa em biquíni

Catarina Gouveia está grávida de 37 semanas, mas nem por isso deixa de impressionar com a forma física nas redes sociais.

A atriz, de 34 anos, partilhou, esta quinta-feira, 28 de abril, no perfil de Instagram, uma fotografia em aparece de biquíni na praia. A intérprete somou vários elogios na secção de comentários.

“37 semanas. Agora, sim, começa a contagem decrescente para o momento mais mágico e transformador da minha vida”, começou por partilhar.

“Sinto-me com a alma pronta para receber este amor, que chegará no seu próprio tempo. O tempo certo para ela e para nós, que a queremos tanto!” escreveu a influenciadora digital.

Na publicação, entre os elogios dos admiradores, destaque para os comentários das amigas e caras conhecidas. “Que linda que estás”, comentou a “influencer” Liliana Filipa. Já Dânia Neto disse: “Já está quase”.

Catarina Gouveia anunciou a primeira gravidez em dezembro do ano passado, com uma fotografia em que aparece com a “barriguinha” já saliente. O bebé é fruto do casamento entre a também atriz e Pedro Melo Guerra.