Namorada de Bernardo Silva comemora a conquista do jogador

O jogador do Manchester City e da Seleção Nacional Bernardo Silva venceu a Liga dos Campeões e a namorada deixou-lhe uma mensagem emotiva.

No passado sábado jogou-se a final da Liga dos Campeões: o Manchester City bateu o Inter Milão, por 1-0, e Bernardo Silva, médio da equipa inglesa, teve um papel crucial no golo que o tornou campeão. O jogador assistiu Rodri e assim os “citizens” puderam erguer a taça de uma das competições mais desejadas do futebol.

Face a essa vitória, a namorada de Bernardo, Inês Degener Tomaz, pisou o relvado de Istambul após o apito final e comemorou com o companheiro. Para assinalar o momento, Inês publicou também nas redes sociais uma mensagem especial ao atleta do Manchester City pela conquista.

“Não consigo descrever o sentimento… Estou tão feliz e orgulhosa de ti. Conseguiste! O teu sonho tornou-se realidade. Mereces mais do que tudo…. Meu campeão”, lê-se na legenda.

É de relembrar que Inês e Bernardo já têm casamento marcado para o próximo mês de julho, no Porto. Além disso, a namorada do jogador encontra-se grávida do primeiro filho de ambos.