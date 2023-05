Namorada de Bernardo Silva faz despedida de solteira em Miami

A namorada de Bernardo Silva viajou até Miami para a despedida de solteira. Casal dá o “nó” no dia 1 de julho, no Porto.

Foi num jantar animado com amigas e a irmã que Inês Tomaz se começou a despedir da vida de solteira em Miami, nos Estados Unidos. A jovem, que está grávida de Bernardo Silva, vai casar-se com o médio do Manchester City no dia 1 de julho, no Porto.

Curiosamente, na legenda de uma imagem publicada no perfil de Instagram, Inês Tomaz surge de véu e com a frase “duas noivas”.

“Mal podemos esperar por te conhecer. O melhor ainda está para vir”, escreveu o jogador do City e da Seleção Nacional no Instagram, no final de abril, como legenda de uma imagem na qual pega na ecografia ao lado da namorada e dos dois cães.

O casal, recorde-se, ficou noivo em 2022.

Vários famosos como o jogador do Chelsea João Félix, Rúben Dias, colega de equipa, o médio do Sp. Braga Ricardo Horta ou a namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, deram os parabéns a Bernardo Silva e a Inês Tomaz nas redes sociais.