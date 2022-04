Namorada de Diogo Piçarra reage às críticas por não amamentar a filha

A namorada do cantor reagiu nas redes sociais a um comentário negativo que recebeu por ter deixado de amamentar a filha.

Diogo Piçarra, de 30 anos, Mel Jordão, de 34, e a filha em comum do casal, Penélope, de nove meses, protagonizam a capa do mês de dezembro da revista Cristina, cujo tema é “Natal e Amor”. No entanto, houve quem questionasse o amor da família.

“Quando uma mãe não amamenta a filha por opção, como foi o caso da Mel, não há muito a dizer sobre amor”, escreveu uma internauta na publicação partilhada por Cristina Ferreira nas redes sociais.

A maquilhadora profissional não ficou indiferente à crítica e partilhou-a no próprio Instagram. “O comentário da Ana Cristina no perfil da Cristina Ferreira diz mais sobre ela do que sobre mim. Obrigada pelo amor que estamos a receber”, referiu.

Recorde-se que Penélope nasceu no passado mês de março.