Namorada de Gonçalo Ramos muda-se para Paris com o jogador: “Estar aqui faz todo o sentido”

Gonçalo Ramos saiu do Benfica e foi para o Paris Saint-Germain. A namorada seguiu o futebolista para França.

Gonçalo Ramos é jogador da Seleção Nacional. Mas já não é do Benfica. O futebolista saiu da equipa das águias e rumou até França, onde irá agora jogar pelo Paris Saint-Germain.

O atleta mudou-se para a capital francesa, porém não foi sozinho. A namorada, Margarida Amaral Domingues, seguiu Gonçalo, e também se mudou para Paris.

Nas redes sociais, a jovem respondeu a algumas perguntas dos seguidores e abordou esta nova etapa da sua vida. “Ainda agora cheguei e a adaptação ainda agora começou. Acho que ainda não me caiu a ficha, parece que vim passar umas férias”, começou por dizer.

“Sou muito mimada (no bom sentido), por isso, certamente o que o que me vai custar mais é estar longe da minha família e dos meus amigos. Tenho um irmão, nunca quis ser filha única e sentir que vou acompanhar o crescimento do meu irmão, do meu bebezinho, à distância, é complicado”, referiu.

“Mas estou feliz, estou com uma das pessoas que mais amo e, por isso, estar aqui em Paris faz todo o sentido”, continuou.

Mesmo em França, Margarida irá continuar a trabalhar, como afirma. “O meu objetivo é continuar a trabalhar na minha área e fazer a minha tese”.