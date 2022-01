Namorada de José Carlos Pereira exibe barriga de grávida

A viver uma nova etapa, Inês de Góis, namorada de José Carlos Pereira, exibiu a sua barriga de grávida nas redes sociais.

A companheira do ator está radiante com a sua gestação de três meses. Por isso, Inês de Góis partilhou, no perfil da rede social Instagram, um momento em que surge em frente ao espelho a mostrar a “barriguinha”.

O anúncio da gravidez da companheira do ator foi feito na mesma rede social pelo também médico. José Carlos Pereira prepara-se assim para dar uma irmã ao filho mais velho, Salvador.

“Foi esta a nossa cara quando soubemos. Vem aí uma menina”, escreveu.

Apesar de estar animado com a novidade, o ator admitiu que está apreensivo por ser a primeira menina. “Vou assistir ao parto, sem dúvida nenhuma. Também assisti ao do Salvador. […] Sinto alguma apreensão, mas muita felicidade “, afirmou, em entrevista ao “Você na TV!”.

