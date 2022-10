Namorada de José Carlos Pereira partilha semelhanças entre bebé e ator

Inês de Góis, namorada de José Carlos Pereira, partilhou, esta segunda-feira, 24 de outubro, as semelhanças entre o filho mais novo, Afonso, e o companheiro.

A companheira do ator da TVI deparou-se com umas fotografias de quando o artista era bebé e confessou ter ficado surpreendida com as semelhanças entre o filho mais novo do casal e o intérprete.

“Juro que olhei e vi a cara do Afonso”, apontou.

Em julho, o casal anunciou que Afonso já tinha nascido: “Muita gratidão e amor é o que sinto neste momento. Que seja o início de uma linda viagem. A da tua vida. Bem-vindo, Afonso Duarte!”

Além do bebé, os dois também são pais do filho mais velho, Tomás, que nasceu em abril do ano passado. Por sua vez, o intérprete é pai de Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.