Namorada de Liliana Almeida revela: “Irei recebê-la de braços abertos”

Jaci Duarte, namorada de Liliana Almeida, uma das concorrentes do”reality show” “Big Brother Famosos”, na TVI, voltou a pronunciar-se sobre a relação da companheira com Bruno Carvalho.

A barbeira e bailarina recorreu às redes sociais para interagir com os seus seguidores através de um direto no Instagram. Uma seguidora questionou: “Como vai ser a tua reação quando a Liliana sair da casa? Sê sincera”.

“Eu não faço a mínima ideia, não consigo prever o futuro”, começou por dizer Jaci Duarte. “Mas irei recebê-la de braços abertos, claro que sim. A Lili está na lista das minhas pessoas favoritas”, concluiu.

Em declarações à revista “TV Mais”, Jaci Duarte já tinha comentado a relação de proximidade que se desenvolveu entre Liliana Almeida e Bruno de Carvalho: “Estou bem, plena e super-tranquila. Apoio a Lili incondicionalmente até ao final, como afirmei na semana passada. O que mais quero é ver a Lili feliz!”.

Recorde-se que a ex- Non Stop e o ex-presidente leonino já trocaram dois beijos dentro da “casa mais vigiada do país”.