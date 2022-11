Namorada de Marco Costa sobre o primeiro trimestre da gravidez: “Um desastre”

Carolina Pinto admitiu que o primeiro trimestre da gravidez foi um “desastre”. A namorada de Marco Costa prometeu que vai lançar um vídeo a falar sobre tudo.

A influenciadora digital deu a oportunidade dos seguidores colocarem perguntas no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, e acabou por ser questionada sobre o primeiro trimestre.

“Um desastre. Mas estou a preparar um vídeo para vos contar algumas experiências do primeiro trimestre”, confessou a “influencer”, adiantando que também teve “dores” no fundo da barriga.

O casal está à espera da primeira filha em comum. A bebé vai chamar-se Maria Emília, tal como tinham revelado nas redes sociais.

Lembre-se que a namorada do pasteleiro foi pedida em casamento durante um concerto do cantor Nininho Vaz Maia. Carolina Pinto já anunciou que a cerimónia vai acontecer no próximo ano.

Os dois assumiram publicamente o namoro em outubro do ano passado e também já vivem juntos.