Namorada de Nuno Homem de Sá volta a acusar TVI de manipulação

Frederica Lima, namorada de Nuno Homem de Sá, voltou ao ataque e acusou, mais uma vez, a TVI de manipulação de imagens.

Após a expulsão de Nuno Homem de Sá do “Big Brother – Desafio Final”, no canal quatro, o ator marcou presença no programa “Extra” para analisar a sua prestação no “reality show” e a sua discussão com Gonçalo Quinaz.

No entanto, Frederica Lima não ficou contente com o programa e recorreu ao Instagram para mostrar o seu descontentamento.

“Ontem foi mais um ‘Extra’ a baterem sempre no mesmo… Mas desta vez com o Nuno presente. Até a escolha de ‘melhores momentos’, entre tanta coisa gira que ele fez, tiveram de ir buscar só os momentos de tensão”, começou por escrever.

“É este continuar da narrativa ‘vilão’ que já cansa porque só os parolos que não assistem ao 24 horas acreditam nesta manipulação de imagens constante”, rematou.