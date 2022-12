Namorada de Ruben Rua emociona-se com vídeos de animais resgatados

Malin Svensson ficou em lágrimas com um vídeo de animais a serem resgatados, tal como demonstrou nas redes sociais o namorado, Ruben Rua.

A modelo sueca foi “apanhada” pelo companheiro a chorar e a comer fruta. No perfil de Instagram, Ruben Rua partilhou imagens do momento repleto de emoção.

“Quando ela vê vídeos de animais a serem resgatados”, escreveu, em inglês, no InstaStories.

Lembre-se que os dois assumiram publicamente o namoro durante o verão deste ano, partilhando uma imagem a darem um beijo nas redes sociais.

Esta nova relação amorosa de Rúben Rua surge após o modelo ter terminado o namoro com Sarah Basset, com quem o apresentador da estação privada chegou a passear no Douro.