Namorado de Cláudia Vieira deixa isolamento: “Finalmente posso sair de casa”

João Alves, namorado de Cláudia Vieira, deixou, esta quinta-feira, o isolamento depois de ter ficado em casa, respeitando as medidas de segurança da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O empresário manifestou a felicidade de voltar a trabalhar no seu restaurante quando estava no carro. No perfil de Instagram, João Alves festejou a saída, lamentando as restrições impostas à restauração pelo Governo.

“Finalmente posso sair de casa. Agora é correr atrás e gritar bem alto pela sobrevivência dos ‘nossos’ negócios! Uma vergonha o que estão a fazer com a restauração, com a cultura e com tantas outras áreas que são um dos pilares mais fortes da nossa economia”, pode ler-se no Instastories, ferramenta do Instagram.

Apesar de João Alves estar livre do confinamento, Cláudia Vieira e as duas filhas, Caetana e Maria, continuam fechadas em casa depois de terem testado positivo à covid-19.

“Agora estou bem e nos últimos dias a conviver com este vírus, espero. Tenho a família toda comigo. Ficámos todos contaminados, a Maria foi a última”, explicou a atriz nas redes sociais.

Lembre-se que Caetana é a primeira filha em comum entre João Alves e Cláudia Vieira. Já a filha mais velha, Maria, nasceu durante o antigo relacionamento da intérprete com Pedro Teixeira.