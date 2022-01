Namorado de Cláudia Vieira e o primeiro abraço à filha Caetana

Namorado de Cláudia Vieira, João Alves, ficou completamente rendido à sua filha, Caetana, após o primeiro abraço no bloco de Hospital da CUF, no Parque das Nações.

O empresário está a viver ao máximo a primeira experiência como pai. Desde o dia 1 de dezembro, data do parto da bebé, que João Alves tem partilhado alguns desabafos no perfil de Instagram. Desta vez, publicou uma foto de um abraço entre pai e filha.

“O nosso primeiro abraço filhota, sem dúvida o momento mais intenso e marcante que já vivi na minha vida!” escreveu o companheiro da atriz da SIC, agradecendo de seguida “por todo o carinho” que tem recebido.

https://www.instagram.com/p/B5n7a5kHYf0/

Entre os vários comentários que apareceram na publicação destaque para o da atriz Andreia Dinis: “É indescritível o primeiro momento em que os seguramos nos braços. Parabéns, meus queridos!”

Assim que Caetana chegou ao mundo, João Alves confessou ter recebido o melhor presente da sua vida. “Que momento tão tão especial este, não consigo descrever o que estou a sentir. Obrigado meu amor pelo melhor presente da vida!”

Recorde-se que este é primeiro fruto do namoro entre o empresário e a atriz. No entanto, a intérprete também é mãe de Maria, que nasceu durante a relação terminada com Pedro Teixeira.

