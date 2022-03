Guillaume Lalung, namorado de Rita Pereira, surpreendeu os seguidores ao reunir os dois filhos numa fotografia ternurenta.

O produtor musical francês partilhou, na conta de Instagram, um momento com Lonô, de um ano, mas contou com a companhia do filho mais velho, Luan, fruto de uma relação já terminada.

“Os Lalungs”, escreveu o namorado da atriz na descrição da publicação.

Recorde-se que Lonô é o primeiro filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung.