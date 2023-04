Namorado de António Bravo é um dos concorrentes do programa “Os Traidores”

António Bravo já reagiu à entrada do namorado, Luís Henrique, no programa “Os Traidores”, da SIC.

Luís Henrique tem 30 anos e é um dos concorrentes do novo “reality show” da SIC, “Os Traidores”. O formato estreou na noite deste domingo, dia 9, e é conduzido por Daniela Ruah.

Ainda que o concorrente Márcio, 37 anos, seja conhecido do público pelos famosos vídeos no Tik Tok, a grande surpresa do programa foi Luís Henrique.

Luís vive no Estoril, é gestor imobiliário e namorado de António Bravo, finalista do “Big Brother”, da TVI.

Durante a sua apresentação no programa da SIC, “Lu”, como é carinhosamente apelidado pelo namorado, revelou que está a viver “o momento” da sua vida e que António “é o grande impulsionador desta nova fase”.

António, atual comentador do programa “Em Família”, já se pronunciou: “O segredo mais bem guardado de sempre”.

“Luís, o que é que tu estás a fazer na concorrência? O que é que estás a fazer num programa que se chama ‘Os Traidores?’”, brincou o antigo concorrente do “Big Brother”.

“Os Traidores” consiste em 20 concorrentes, das mais diversas áreas profissionais, que irão trabalhar em equipa para ganhar 20 mil euros em barras de prata maciça, atravessando as missões mais “épicas”.