Namorado de Bárbara Bandeira despede-se de Sara Carreira

O namorado de Bárbara Bandeira despediu-se, este domingo, da jovem cantora Sara Carreira, que perdeu a vida aos 21 anos num acidente de viação na A1.

Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A, recorreu ao perfil de Instagram para prestar uma última homenagem à melhor amiga da namorada Bárbara Bandeira.

“Há mil lágrimas por cada sorriso que nos deixaste, ter a sorte de te ouvir para sempre nunca vai chegar, mas com o tempo vai derretendo tudo que a tua partida gelou.

Toma bem conta da lua querida amiga!” escreveu o artista, deixando um “abraço forte” à família Carreira.

Bárbara Bandeira já tinha publicado no Instastories um vídeo a andar de carro ao som do tema “Penso Em Nós”, de Sara Carreira. Antes, a cantora colocou na foto de perfil uma imagem com a melhor amiga.

A família Carreira já pediu “paz e privacidade”, através de um comunicado enviado à Agência Lusa. Recorde-se que Sara Carreira morreu, este sábado, num acidente de viação na A1, quando viajava do Norte para Lisboa.