Namorado de Bárbara Norton de Matos brinca com a atriz nas redes sociais

Uma paixão sem fim: Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano estão apaixonados e, nas redes sociais, as demonstrações de carinho são constantes.

Não é a primeira vez que Bárbara Norton de Matos evidencia a paixão que sente por João Moura Caetano. Nas redes sociais, o toureiro brincou com a atriz: “Hoje houve alguém que preferiu ficar na pastelaria do que vir fazer a caminhada”, disse, num vídeo publicado nas histórias.

Bárbara partilhou e escreveu: “O meu alentejano a fazer a caminhada no paredão do Estoril, enquanto a Babs vai com as amigas comer bolos. Não aguenta”.

Recorde-se que, após o término de Luciana Abreu, João Moura Caetano assumiu o relacionamento com Bárbara Norton de Matos em janeiro.