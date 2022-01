Namorado de Carolina Loureiro revela detalhes sobre relação à distância

O namorado de Carolina Loureiro, Vítor Kley, revelou detalhes sobre o seu namoro à distância com a atriz que está a viver em Portugal.

O cantor, que vive no Brasil, esteve no programa “Encontro”, da Rede Globo, para falar sobre a sua vida pessoal e profissional. Depois de ser surpreendido com um vídeo da intérprete, o artista falou sobre o seu relacionamento.

“Parecia que antes de conhecer a Carol, estava tranquilo sozinho, estava na boa. Mas ela cruzou-se no meu caminho e faz-me muito bem”; começou por admitir. “São pessoas que trazem coisas tão boas, que nos deixam ser nós próprios”, acrescentou.

A distância entre os dois tem estado a ser letal. “Estou muito feliz, mas a morrer de saudades dela, estou louco para a ver. […] Nós estamos há quatro meses sem nos ver. Estávamos tão bem juntos!” rematou.

Recorde-se que Carolina Loureiro e Vítor Kley assumiram publicamente a relação amorosa em dezembro do ano assado, numa altura em que a atriz viajou para o Brasil para estar de férias.

