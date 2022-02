Namorado de Carolina Loureiro festeja aniversário do pai

Vítor Kley, que namorada com Carolina Loureiro, fez questão de assinalar publicamente o aniversário do seu pai, Ivan, com uma mensagem ternurenta nas redes sociais.

O cantor brasileiro dividiu um dos momentos mais importantes da sua vida com os seguidores. No perfil de Instagram, o intérprete publicou uma fotografia do seu progenitor com o cão.

“Pai, te amo, parabéns pelo teu dia e queria te dizer que tu fica bem demais de roxo!” pode ler-se na legenda.

Rapidamente, na secção de comentários, a namorada de Vítor Kley, Carolina Loureiro deixou algumas palavras. “Parabeeeeeens, Ivan! Que lindo todo roxo” elogiou a atriz da SIC.

Recorde-se que Carolina Loureiro e Vítor Kley assumiram publicamente a relação amorosa em dezembro do ano assado, numa altura em que a atriz viajou para o Brasil para estar de férias.

LEIA TAMBÉM: