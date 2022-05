Namorado de Maria Botelho Moniz rendido à apresentadora

Pedro Bianchi Prata, namorado de Maria Botelho Moniz, mostrou-se rendido, esta segunda-feira, 16 de maio, à apresentadora.

O piloto de motos fez questão de comentar uma fotografia que a comunicadora do “Dois às 10” (TVI) partilhou no perfil da rede social Instagram, na qual aparece com a cadela dentro do carro.

“Os meus bebés”, atirou o companheiro da também atriz.

O piloto de todo o terreno e a apresentadora da estação privada assumiram o relacionamento amoroso no verão do ano passado, numas férias passadas no Alentejo e nos Açores.

A colega de ecrã de Cláudio Ramos no matutino já tinha revelado como conheceu o companheiro. “Conheci o Pedro em 2009 no ‘Curto Circuito’, ele é piloto de enduro e todo-o-Terreno e ia fazer um Dakar. Foi convidado para ir ao programa, mas não voltámos a ver-nos”, contou.