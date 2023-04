Namorado de Rita Pereira celebra 40 anos e atriz partilha detalhes dos festejos

Guillaume Lalung, companheiro de Rita Pereira, entrou nos 40 anos e para celebrar teve direito a uma festa repleta de animação por parte da atriz.

A intérprete não conseguiu deixar passar em branco a ocasião e através do seu perfil de Instagram partilhou alguns detalhes da festa de aniversário.

“Bem-vindo aos 40’s”, escreveu Rita Pereira como legenda do vídeo publicado.

De notar que a festa começou no espaço Okah Rooftop – Bar & Restaurant, em Lisboa, e contou com vários amigos do produtor francês.

Também através do InstaStories, ferramenta do Instagram, foram publicados vídeos captados durante a festa.

Recorde-se que o casal tem ainda um filho em comum, Lonô. No entanto, Guillaume Lalung é ainda pai de um menino mais velho fruto de um relacionamento anterior.

Nesta Páscoa, a artista da TVI mostrou como foram passados os momentos em família. “A Páscoa dos Pereira. Como foi a vossa?!”, referiu a atriz na legenda da sua publicação.