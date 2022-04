Namorado de Rita Pereira esteve infetado com a Covid-19

O namorado de Rita Pereira, Guillaume Lalung, esteve infetado com a Covid-19. Depois de ter estado em isolamento social durante 20 dias, o produtor francês voltou para casa.

O ex-jogador de basquetebol foi o único a testar positivo em casa da atriz e apresentadora da TVI, depois dos familiares terem feito todos testes. Por isso, Guillaume teve de se afastar.

“Estou de volta. Estive em silêncio nos últimos tempos porque tive Covid-19. Ninguém mais à minha volta apanhou (família, trabalho, amigos). Todos fizeram o teste e deu negativo.

Eu fui o único”, contou, no perfil de Instagram.

“Eu e a minha família decidimos seguir o protocolo e ficar separados durante 20 dias. Foi difícil ficar separado deles, mas tinha de ser. 21 dias depois (hoje) fui testado negativo à Covid-19. Portanto, tal como disse, estou de volta mais forte e mais saudável”, prosseguiu.

Para acompanhar o seu testemunho, o companheiro de Rita Pereira ilustrou as suas palavras com uma fotografia em família. Na imagem, surge o produtor, a atriz e o filho do casal, Lonô.

