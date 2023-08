Namorado de Sandra Bullock morre aos 57 anos

Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock, faleceu aos 57 anos. O fotógrafo lutava contra a esclerose lateral amiotrófica há três anos.

O fotógrafo Bryan Randall, namorado da atriz Sandra Bullock, faleceu este fim‑de‑semana aos 57 anos, avançou a revista “People”, que cita um comunicado enviado pela família. Bryan lutava contra uma doença rara, esclerose lateral amiotrófica, há cerca de três anos.

“É com grande tristeza que partilhamos que, no dia 5 de agosto, Bryan Randall morreu pacificamente depois de uma luta de três anos contra a esclerose lateral amiotrófica. Bryan escolheu desde cedo manter a sua jornada com a ELA privada e aqueles que cuidaram dele fizeram o melhor para honrar o seu pedido”, escreveram.

“Estamos imensamente gratos aos incansáveis médicos que navegaram connosco na natureza desta doença e às espantosas enfermeiras que se tornaram nossas companheiras de quarto, sacrificando muitas vezes as suas próprias famílias para estarem com a nossa”, acrescentaram, referindo-se à equipa que acompanhou Bryan nos últimos momentos.

“Neste momento, pedimos privacidade para lamentar e aceitar a impossibilidade de dizer adeus a Bryan”, remataram.

Sandra Bullock, de 59 anos, conheceu Randall em 2015, quando o próprio fotografou o aniversário do filho. O namoro foi oficializado no mesmo ano e, durante uma aparição, em dezembro de 2021, no Red Table Talk, a atriz fez questão de lançar fortes elogios ao companheiro. “Eu encontrei o amor da minha vida. Nós compartilhamos dois filhos lindos – três filhos, a filha mais velha [de Randall]. É a melhor coisa do mundo”, relembrou a mesma publicação.