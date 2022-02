“Não depende de mim voltar à TVI”, diz Júlio Magalhães

Depois de ter abandonado o Porto Canal, Júlio Magalhães deu uma entrevista a Maria Cerqueira Gomes. O jornalista passou os últimos anos em revista.

Júlio Magalhães deu, este sábado, uma entrevista a Maria Cerqueira Gomes no programa da TVI “Conta-me”. O jornalista, ex-diretor do Porto Canal e da TVI, começou por falar da estação do FC Porto.

“Esta saída foi muito civilizada, foi muito tranquila”, começou por garantir o comunicador, para acrescentar: “Há um desgaste normal entre a minha pessoa e a administração do FC Porto”, justificou.

Quanto ao regresso a uma televisão, nomeadamente à TVI, que já foi a sua casa, “Juca”, como é conhecido entre os amigos, foi cauteloso: “Voltar à TVI? Não sei, não depende de mim, mas gostaria de voltar a fazer televisão. Na TVI ou noutro lado qualquer”.

Finalmente, Júlio Magalhães recordou os tempos conturbados quando era diretor da estação de Queluz de Baixo e também os momentos para recordar. “Nos primeiros meses ia dormir e quase não dormia, porque todos os dias havia problemas”, lembrou, a propósito da suspensão do “Jornal das 8”, na altura apresentado por Manuela Moura Guedes.

Quanto aos tempos felizes: “Quando me despedi da TVI, tinha 400 pessoas e marcaram uma festa de despedida. Valeu a pena”, garantiu.