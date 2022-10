“Não é fácil estar nesta cadeira”, afirma Flávio Furtado sobre ser comentador

Flávio Furtado fez um desabafo nas redes sociais sobre o seu papel de comentador na edição mais recente do “Big Brother”, na TVI.

O comunicador abordou, no perfil de Instagram, as dificuldades do seu papel no pequeno ecrã, quer seja nos diretos da gala do “reality show” ou nos espaços de análise do quarto canal.

“Não é fácil estar nesta cadeira”, começou por escrever.

“Não é fácil opinar sobre pessoas que não conhecemos, que têm pais, filhos e irmãos, que mesmo reconhecendo defeitos, não gostam de ouvir terceiros falar sobre eles. Não há certo, ou errado”, continuou.

“Há opiniões baseadas em experiências, gostos pessoais, normas e valores individuais. Há quem desse tudo para estar nesta cadeira a troco de muito pouco, mas há também quem não se sentaria aqui por dinheiro algum”, rematou.