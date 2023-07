“Não queria que me vissem naquele estado”, diz Jamie Foxx, após internamento

Jamie Foxx recorreu às redes sociais para, pela primeira vez, falar sobre o internamento que o deixou longe dos holofotes por meses.

Foi em abril que o ator Jamie Foxx foi hospitalizado de urgência devido a um problema de saúde misterioso que, até à data, nunca chegou a ver revelado. O ator, de 55 anos, estava a gravar o filme “Back in Action” em Atlanta, nos Estados Unidos, quando se sentiu mal e teve de ser transportado para uma unidade médica.

Ao fim de três longos meses fora dos holofotes, o ator publicou um vídeo nas redes sociais este sábado, 22 de julho, onde fala, pela primeira vez, após o internamento.

“Primeiro de tudo, quero agradecer a todas as orações que fizeram por mim e a todas as mensagens. Passei por algo que nunca pensei que ia passar. Sei que muitas pessoas estavam à espera ou queriam saber de alguma atualização, mas para ser honesto com vocês, não queria que me vissem naquele estado”, explicou.

“Quero que me vejam a rir, divertido, a festejar, a contar piadas, num filme ou num programa de televisão. Não queria que me vissem entubado e a tentar descobrir se iria sobreviver”, acrescentou.

Durante todo o processo, a irmã, Deidra Dixon, e a filha, Corinne, nunca abandonaram Jamie e o ator fez questão de agradecer publicamente todo o apoio. O protagonista de inúmeros sucessos de bilheteira, como “Código de Conduta” ou “Colateral”, deixou, também, o seu obrigado a Deus e à equipa médica que o acompanhou.

A família protegeu sempre a boa imagem do ator e “não deixou escapar nada”. “Ao estar calado, às vezes perco o controlo das coisas, porque as pessoas dizem o que lhes apetece. Não estou cego, como podem ver os olhos funcionam bem [brincou], e também não estou paralisado”, garantiu, desmentindo alguns rumores.

“Mas passei por muito… fui ao inferno e voltei”, continuou, mostrando-se visivelmente emocionado. “O meu caminho na recuperação também teve alguns momentos menos bons. Mas estou de volta. E posso trabalhar”, concluiu.

Recorde-se que, há cerca de um mês, uma fonte próxima já havia revelado à revista “People” que Jamie já estava em casa a recuperar após o susto.