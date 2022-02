Não tomou duas doses da vacina: Sara Barradas impedida de viajar para os Emmys

Sara Barradas deveria ter viajado até Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, para estar presente na gala dos Emmy Awards, porém foi impedida de embarcar por não ter as duas doses da vacina contra a covid-19.

A atriz, de 30 anos, era uma dos rostos da TVI que, nesta segunda-feira, 22 de novembro, devia ter rumado até Nova Iorque, nos Estados Unidos, mas a falta das duas doses da vacina contra o novo Coronavírus deixou-a retida no aeroporto de Lisboa. A intérprete recorreu assim ao Instagram para explicar aos seus seguidores o que realmente aconteceu e a ausência da gala do Emmy Internacional.

“Tragicomédia. 1/2. Diretamente dos International Emmy Awards 2021. Diretamente da minha casa, vestida a preceito”, começou por escrever em tom de brincadeira.

“Para quem não sabe, ontem rumaria a Nova Iorque a propósito da nomeação de ‘Quer o Destino’ para melhor telenovela internacional. Acontece que fui impedida de viajar, juntando-me assim aos meus colegas, para representar toda a equipa técnica, artística e criativa deste feliz projeto. Juntar-me-ia apenas ontem, a eles que viajaram sábado, porque sábado e domingo tive espetáculo (eu e o Filipe Vargas)”, acrescentou.

No entanto, foi aquando da chegada à porta de embarque que as coisas se complicaram para a intérprete.

“Já na porta de embarque um senhor da TAP disse-me que os EUA não deixavam entrar ninguém que não tivesse as duas doses da vacina, mesmo já tendo tido COVID. É o meu caso. Tive covid no início do ano, e quando fui levar a vacina foi-me dito que obteria o certificado apenas com uma toma. Certificado esse válido em Portugal e na UE apenas, segundo parece, já que cada país tem a liberdade de alterar as regras de vacinação quando e como bem entende. E o mesmo aconteceu, recentemente, nos EUA. Eu tinha o certificado, um teste PCR, uma declaração do meu médico, o visto, passaporte, tudo.

Depois de muitas perguntas, de muita indignação, estupefação, despedi-me do Filipe Vargas e voltei para trás. Note-se que já tinha feito o cabelo na noite anterior e a make-up às 8h da manhã, porque o nosso voo chegava 30 minutos antes de começar a red carpet, e teríamos de ir diretos para a gala, se quiséssemos chegar a tempo. Estava tudo pensado”, acrescentou.

Sara Barradas revelou ainda o que sentiu com este percalço que a impediu de viajar com os colegas.

“Claro que fiquei triste, por todas as razões, por não estar lá ao lado dos meus colegas a representar um projeto que me fez tão feliz, me trouxe coisas tão boas, e me ensinou tanto. Mas não aconteceu. Provavelmente, não tinha de acontecer… A vida adora tirar-me o tapete mas eu gosto de voar nele! Por isso cá estou eu numa produção, a partir da minha sala, a sentir-me a Cinderela/Gata Borralheira!”, desabafou.

Recorde-se que a trama”Quis o Destino”, da TVI, estava nomeada na categoria de Melhor Novela.