Naomi Campbell fala sobre uso de drogas em nova série documental

Na nova séria documental “The Supermodels”, Naomi Campbell falou sobre os seus problemas com abuso de drogas e a reabilitação.

“The Supermodels” é a nova série documental da Apple TV+. Em entrevista para o formato, a antiga manequim Naomi Campbell falou abertamente sobre os seus problemas com o uso de drogas para lidar com os problemas de infância e a morte do seu amigo e estilista Gianni Versace.

“O luto tem sido uma coisa muito estranha na minha vida porque nem sempre [aparece] logo. Mais tarde é quando eu quebro. Mas mantive a tristeza dentro de mim, apenas lidei com ela”, disse a ex-modelo.

A perda de Gianni Versace, que foi assassinado a tiro em 1997, também foi um período muito sofrido, uma vez que o estilista era alguém muito próximo e que deu “um grande apoio no início da carreira” de Naomi Campbell.

“Quando comecei a usar, essa foi uma das coisas que tentei encobrir, foi o luto. O vício é muito mau, é mesmo. Pensas que vai curar a ferida. Não cura. Pode causar muito medo e ansiedade”, partilhou.

A antiga manequim também chegou a fazer reabilitação, em 1999, e admitiu ser assustador ter que enfrentar os problemas. “Optei por ir para a reabilitação. Foi uma das melhores e únicas coisas que poderia ter feito por mim mesma naquele momento”.