Nas urgências, Virgínia López é obrigada a reduzir quimioterapia: “O corpo não aguenta”

Após diagnóstico de cancro da mama, Virginia López começou a quimioterapia e recorreu às redes sociais para atualizar o estado de saúde.

Virginia López está a lutar contra um cancro na mama. Através das redes sociais, a escritora tem atualizado os seguidores acerca do estado de saúde e esta terça-feira, 3 de outubro, contou que a próxima sessão de quimioterapia terá de ser “reduzida”.

“Tivemos de vir às urgências oncológicas. Próxima quimio terá de ser reduzida. O meu organismo é demasiado sensível, não aguenta. Mesmo assim… eu [continuo] a dar tudo para conseguir. Prometo! Estamos juntos”, escreveu, deixando um agradecimento especial às enfermeiras que a acompanharam.

Recorde-se que, aquando do diagnóstico, Virginia López esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, a quem revelou alguns pormenores do momento em que decidiu despedir-se do cabelo: “Pensava que ia ser um momento difícil mas o meu marido, o Vasco, fez com que fosse um momento muito bonito. Quando me olhei ao espelho senti-me livre, linda e até confortável”, disse, na altura.