Nasceu a sobrinha mais nova de Cláudio Ramos

Cláudio Ramos revelou nas redes sociais que a família aumentou. Maria Flor, a sobrinha mais nova do apresentador, nasceu recentemente.

O nascimento da sobrinha mais nova do apresentador foi revelado pelo próprio, esta quarta-feira, 30 de dezembro, numa publicação no Instagram, na qual partilhou a primeira fotografia da recém-nascida.

“Seguro no meu colo a Maria Flor. A minha sobrinha mais nova. A chegada de um bebé à família é sempre a esperança renovada num mundo melhor e mais bonito. A Maria Flor chegou com o Natal”, pode ler-se na publicação.

Cláudio Ramos estreia-se nas manhãs da TVI com Maria Botelho Moniz na próxima segunda-feira, 4 de janeiro, no programa “Dois às 10”.

Além deste formato, irá apresentar com Teresa Guilherme o “Big Brother – Duplo Impacto”, que estará no ar nas primeiras semanas do próximo ano.

De recordar que Manuel Luís Goucha passará para as tardes e Fátima Lopes para os fins de semana.