Nasceu o neto de Luísa Castel-Branco

Luísa Castel-Branco revelou publicamente, esta quarta-feira, que a sua família aumentou com o nascimento do sétimo neto Lourenço.

A comentadora do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) fez questão de assinalar a data na conta do Instagram, através de uma fotografia na qual mostra parte do rosto do recém-nascido.

“No momento em que nada faz sentido, em que o medo nos aperta o coração quando pensamos no futuro da humanidade e dos nossos, eis que chega o meu neto Lourenço”, contou.

https://www.instagram.com/p/B-uxAPzhd61/

“E de novo a esperança enche os nossos corações! Estamos em êxtase e nele depositamos todas as expectativas. Todos os sonhos de um futuro melhor”, acrescentou.

A apresentadora lamentou o facto de não conseguir visitar o neto devido à pandemia da Covid-19. “Não sei daqui a quanto tempo poderei estar com ele e com os meus outros seis netos. Mas continuarei aqui fechada em casa, o tempo que for preciso, a sonhar com esse dia que vai ser mágico”, acrescentou.

Lourenço é o quarto filho da Rita e António, o filho mais velho de Luísa Castel-Branco.

