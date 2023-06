Nasceu o quarto filho de John Legend e Chrissy Teigen (mas em segredo)

O artista John Legend e a companheira Chrissy Teigen deram as boas-vindas ao quarto filho. A notícia, que estava a ser mantida em segredo, foi inesperada.

Uma grande surpresa foi revelada. John Legend e Chrissy Teigen receberam nos seus braços o quarto filho. Contudo, a novidade foi inesperada, uma vez que Chrissy não estava grávida e ninguém sabia sobre o assunto.

A notícia foi dada esta quarta-feira, dia 28 de junho, através das redes sociais de ambos. O casal deu as boas-vindas a Wren Alexander Stephens, que nasceu a 19 de junho, com recurso a barriga de aluguer, método que já tem sido usado por outras celebridades como Kim Kardashian, Paris Hilton e Cristiano Ronaldo.

Wren Alexander nasceu pouco tempo após o terceiro filho do casal, a pequena Esti. Em 2020, perderam o terceiro filho, o pequeno Jack, que nasceu às 20 semanas de gestação, mas não resistiu. Desta forma, o casal procurou novas formas de aumentar a família, o que resultou no nascimento de Esti e Wren.

No Instagram do cantor, John Legend partilhou imagens com os filhos e mulher, onde escreveu: “Wren Alexander Stephens, o nosso novo amor”.

Já Chrissy, nas redes sociais, publicou um vídeo do recém-nascido e um pequeno texto sobre a situação e mostra uma fotografia com a barriga de aluguer.

“Eu sempre quis quatro filhos. Depois de perder Jack, não achei que seria capaz de carregar mais nenhum bebé. Em 2021, procuramos uma agência de barrigas de aluguer. Queremos agradecer este presente incrível que nos deste, Alexandra. Os nossos corações e a nossa casa estão oficialmente cheios”, escreveu a modelo.

Além de Esti e agora o pequeno Wren, John Legend e Chrissy Teigen são também pais de Luna e Miles.