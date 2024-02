“Nasceu uma ‘leoa'”: Filha de Sara Prata vai pela primeira vez a Alvalade

Amélia, a filha da atriz Sara Prata e João Leitão, estreou-se a ver o Sporting, em Alvalade, e logo com uma vitória sobre o Sp. Braga.

O Sporting-Sp. Braga de ontem à noite, que sorriu aos “leões” por cinco golos sem resposta, teve uma espetadora especial: Amélia, a filha da atriz Sara Prata e de João Leitão, assistiu ao primeiro jogo em casa da equipa treinada por Rúben Amorim.

“Nasceu uma ‘leoa’! Estreia em Alvalade e uma mão cheia de golos!”, escreveu o pai da pequena Amélia nas redes sociais.

Conhecido sportinguista, o ator e apresentador Pedro Granger deu as boas vindas a Amélia: “O que eu adorei estar com vocês. No próximo jogo, a mesma grupeta para o resultado ser o mesmo”, escreveu o artista no perfil de Instagram.