Nascimento dos gémeos fez ator Joaquim Horta esquecer os textos

Pai de dois bebés de seis meses, aos quais se junta a filha mais velha, o ator conta como andou exausto nos últimos meses. Valeu-lhe Inês.

A vida do ator Joaquim Horta mudou há seis meses, quando a mulher, Catarina, teve os gémeos Vasco e Tomás, que se vieram juntar à irmã mais velha, Inês. Em conversa com a N-TV à margem das gravações do telefilme de Natal da TVI, já de madrugada, o artista agradece a pausa.

“Estou a fugir à pior hora de casa. Ontem não gravei e pude dar jantar à minha filha enquanto a Catarina estava com os gémeos e devia estar com um ar desgraçado, porque a minha filha perguntou-me: ‘Pai, por que é que estás com um ar tão cansado? Tu não podes trabalhar tanto, tens de descansar’”, recorda Joaquim Horta, com um ar fatigado.

“Tenho uma fé desgraçada que quando eles chegarem ali aos dois anos vai ser incrível. Vão ser mais independentes!”, deseja.

Para já, a relação de Vasco e Tomás com a irmã mais velha é a melhor. “São muito cúmplices. No início a Inês sofreu, porque o que ela mais ouvia era ‘agora não posso’, ‘não dá’, ‘filha, espera só um bocadinho’, mas agora já está ótima, ajuda imenso, conta-lhes histórias, leva-lhes brinquedos. Assim dá para respirar e fazer outras coisas, porque com os dois até demoras horas para ir à casa de banho. Mas eles têm um fascínio desgraçado pela irmã”, acrescenta o intérprete.

“No outro diz tive três cenas de intervalo, sentei-me aqui e adormeci, então toda a gente andava à minha procura, pânico montado, ‘onde está o Joaquim?’ e eu aqui ao lado, nem ouvi o telemóvel. Não durmo à noite, arranjei um telefilme que é gravado à noite, portanto está ótimo!”, brinca.

“O papel de pai é o que consome mais tempo, mas não é aquele para o qual me preparei melhor”, diz ainda. E mais filhos? “Impossível. Sou filho único e só a Inês para mim estava ótimo. Sou super-bem resolvido com isso”.

Mas, em conjunto com a mulher, Catarina, resolveu “passar à ação”. “Debatemos isso lá em casa, que talvez ela quisesse um irmão. Dissemos vamos lá e olha, vieram dois. Com a pandemia não pude acompanhar a ecografia e a Catarina disse que correu tudo bem e que tinha uma coisa para me dizer. Ora, se correu bem e tinha uma coisa para me dizer… só podiam ser gémeos!”

O telefilme da TVI foi mais curto mas, na novela “Bem Me Quer”, Joaquim Horta foi pai recente e ator ao mesmo tempo. “Foi péssimo. Nos últimos meses foi muito difícil, porque no início dormem muito pouco e não dava para a minha mulher me poupar. Então ia para as gravações em zombie e para o final deitava a criançada, pegava nos textos e decorava. Chegava às gravações no dia seguinte e ficava em branco. mas lá se conseguiu fazer”, diz o ator, à despedida.