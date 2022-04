Natal sensual: fãs rendidos a foto de Sofia Ribeiro em lingerie

Sofia Ribeiro mostrou esta sexta-feira a lingerie que escolheu para o Natal e os milhares de seguidores mostraram-se rendidos.

Uma lingerie vermelha, a condizer com as cores da época. É com esta peça de roupa interior que a atriz Sofia Ribeiro se prepara para celebrar o Natal.

“No Natal há presentes que desembrulhamos como for. Depois há presentes que trazem esta lingerie linda, que a pessoa faz toda uma cerimónia de unboxing para abrir!”, reconheceu a intérprete da novela da TVI “Amar Demais”, a propósito do presente que recebeu de uma conhecida marca itaiana.

Os fãs também aprovaram a lingerie e manifestaram-se no Instagram de Sofia Ribeiro: “tão sexy”, “sensualidade à solta” ou “linda demais” servem a título de exemplo.