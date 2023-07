Natalina José atualiza estado de saúde: “Estou a recuperar bem”

Após ter sofrido um acidente de viação, seguido de uma queda, Natalina José atualizou o estado de saúde e assegurou que está a “recuperar bem”.

Natalina José sofreu um acidente de viação há cerca de um mês, na sequência do qual partiu duas costelas. A atriz esteve a recuperar na Casa do Artista, mas já se encontra no seu domicílio: “Na Casa do Artista também fui muito bem tratada, foram excelentes e foi muito importante sobretudo na fisioterapia da respiração. Porque isto quando mete costelas e esterno, a respiração é terrível. Eles têm esse serviço e fez-me muito bem em termos de recuperação”, explicou, em declarações à revista “Nova Gente”.

“Estou a recuperar bem”, garantiu, ainda, a atriz, de 84 anos, que integrou grandes projetos da ficção nacional como “Aqui Não Há Quem Viva” e “Inspetor Max”.

Durante a estadia na Casa do Artista, Natalina sofreu outro incidente: “Escorreguei [na casa de banho] e fiquei com um alto do tamanho de meia laranja na cabeça. A minha filha insistiu e lá fui eu ao hospital. Fui muito bem tratada. Mas agora que não me aconteça mais nada. Já chega. Não pode ser sempre aos mesmos”, contou à mesma publicação.

Recentemente, Natalina José esteve nomeada na categoria de Melhor Atriz, nos “Seoul International Drama Awards 2023”, pelo papel desempenhado no telefilme “Vizinhas”.