Nel Monteiro assume que passou “grande sufoco” durante a pandemia da Covid-19

Nel Monteiro e a companheira, Júlia Resende, estiveram à conversa com Manuel Luís Goucha, no vespertino “Goucha”, na TVI, e fizeram algumas revelações pessoais.

O casal confessou que durante a pandemia mundial da Covid-19 passou por grandes dificuldades financeiras. O cantor de música popular portuguesa lembrou o seu divórcio.

“Ganhei muito dinheiro, fiz um grande património. Mas, por capricho meu, quando deixei a outra família, não quis trazer nada comigo. Vivi dez dias em casa de um irmão da minha ‘ex’. Vivi lá, não trouxe dinheiro, nem nada. Andei dez dias com a mesma roupa e foi uma opção minha, ninguém me obrigou”, começou por contar Nel Monteiro. “Comecei com a Júlia do zero. Não consegui o mesmo património, porque já tinha uma idade mais avançada”, referiu.

“Que ninguém me venha condenar por dizer isto, porque foi a realidade. Em 1991, deixei dois apartamentos, na Amadora, tudo pago, dinheiro no banco, vim sem nada, trouxe, apenas, uma carrinha que estávamos a pagar. Deixei tudo pago, não há ninguém que me possa dizer o contrário”, continuou o cantor.

De seguida, Júlia Resende revelou as dificuldades que o casal ultrapassou durante a pandemia. “Foi um sufoco muito grande, mas, por virmos da pobreza, sabemos reinventarmo-nos nestas situações […]. As nossas necessidades não eram só comer, eu preciso de medicamentos, tenho hipotiroidismo, tomo medicamentos para o estômago, tomo muita medicação, durmo de máscara respiratória há muitos anos […]. O Nel teve dois princípios de AVC”.

Recorde-se que Nel Monteiro e Júlia Resende têm uma filha em comum, Débora Silvana.